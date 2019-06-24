Зюганов предложил сжигать мусор?

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что было бы лучше сжигать мусор, а не складировать его на полигонах.



Об этом он сообщил в своём твиттере, пишут СМИ.

«Сейчас только в Подмосковье скопилось порядка 300 млн. тонн мусора. Еще 2010-м году правительство Москвы пыталось запустить строительство заводов по его сжиганию. Однако хозяева „мусорных“ компаний развернули атаку против „дымящих труб“ и отстояли свой экологически грязный бизнес.

Граждане получили растущие помойки с горящим и отравляющим всё мусором. Власти же решили, опустошая карманы граждан, возить мусор из Москвы в Архангельскую, Ярославскую области и другие регионы. Это — не решение проблемы!

140 мусоросжигательных заводов в той же Швеции — это и рабочие места, и защита экологии, и электроэнергия. У нас же — ни толковых решений, ни диалога с людьми. А они борются не только за экологию, но и за человеческое достоинство. Этот справедливый протест мы уверенно поддерживаем!» — заявил коммунист.

Правда через некоторое время лидер коммунистов был вынужден себя поправить, отметив, что не то имел в виду.

«Хотел бы уточнить: речь в моем выступлении на недавнем Пленуме ЦК шла, конечно же, о мусороперерабатывающих заводах в Швеции! КПРФ, безусловно, — за раздельный сбор отходов, за их глубокую переработку с целью вторичного использования. Именно такой шведский опыт мы должны перенимать!» — объяснился он.