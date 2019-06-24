В Иваньково благоустроили детскую площадку, на неухоженность которой жаловались жители

Администрация МО Иваньковское привела в порядок детскую площадку на улице Садовая.



Ранее мы получили обращение жителей, которые рассказали, что детская площадка оборудована с нарушениями. В частности, отсутствует ударопоглощающее покрытие, конструкции имеют сколы и заусенцы, повреждено ограждение. Кроме того, рядом с детской площадкой отсутствует нормальное дорожное покрытие и нет знаков для обозначения пешеходного перехода.





По состоянию на 24 июня на детской площадке провели окос травы, завезли песок, покрасили деревянные конструкции и поставили заглушки на травмоопасных участках.

Также администрация муниципалитета направила запрос в «Тулаавтодор», в чьём ведении находится дорога, по вопросу оборудования пешеходного перехода: установки соответствующих дорожных знаков, нанесения разметки и обустройства искусственной неровности.



