Российские города присоединяются к «экобессрочке» против мусорной реформы

Многие российские города вслед за Архангельском объявили «экобессрочку».



Люди выходят на улицы, чтобы выразить свое возмущение наступающими экологическими угрозами — и в первую очередь «мусорной реформой», предполагающей строительство огромных полигонов для размещения отходов и мусоросжигательных заводов.

География «бессрочки» широка — к экологическому движению уже присоединились Архангельск, Котлас, Коряжма, Северодвинск, Петербург, Челябинск, Краснодар, Вологда, Сергиев Посад, Киров, Вельск. Каждая группа имеет свою страничку в соцсетях.

Активисты бессрочек регулярно или постоянно находятся на какой-нибудь точке в центре города, часто — перед местными администрациями. Отличительная особенность «бессрочников» — жёлтый жилет, надетый поверх одежды. Активисты проводят одиночные пикеты, раздают листовки, беседуют с прохожими, разъясняя им смысл своей акции, сообщает портал «Активатика».

Все они выражают солидарность с активистами Шиеса Архангельской области, которые первыми восстали против мусорного произвола и уже более полугода физически, на месте строительства полигона, противостоят превращению Поморья в помойку. Напомним, ранее на митинге в Новомосковске жители также поддержали активистов Шиеса и выступили против ввоза в Тульскую область московского мусора для захоронения на местных полигонах.