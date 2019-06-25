В России снижается уровень жизни среднего класса

Средний класс пострадал от экономических проблем последних лет и утрачивает свою значимость. Сейчас к нему можно отнести всего 30% россиян, пишет «РБК» со ссылкой на обзор Альфа-банка.



Доля среднего класса за пять лет заметно сократилась — с 37% в 2014 году до 30% в 2018-м. В 2003 году к среднему классу относилось 34% россиян.

Если в 2014-м средний класс зарабатывал почти половину (48%) совокупных доходов российских домохозяйств, то в 2018 году уже только 39%.

В мире средний класс традиционно ассоциируется с сотрудниками частных компаний и предпринимателями. В России же занятость среднего класса резко сместилась в сторону госсектора, отмечает издание. Доля госслужащих в структуре среднего класса выросла с 10% в 2003-м до 15% в 2017 году. Доля доходов среднего класса от предпринимательской деятельности сократилась до минимума — всего 5% по итогам 2017 года.

Ещё одна особенность среднего класса в России — высокая доля расходов на питание, и в последние годы она растёт — явный признак снижения уровня жизни. 27% составляет доля расходов на еду в структуре потребления всех домохозяйств в России, и примерно такая же она у среднего класса.

Всего 20% доходов средний класс в России тратит на услуги (здравоохранение, образование, транспорт, связь и отдых). В развитых странах (США, Германии) этот показатель достигает 40%. В странах Восточной Европы — 30-35%.

Альфа-банк относит к среднему классу граждан с доходом от 39 тыс. до 99 тыс. руб. в месяц. Это соответствует от 110 до 250% медианного дохода в России (35 тыс. руб. в месяц).

Лишь 3,2% домохозяйств не испытывают ограничений в расходах, показал опрос Росстата. 32,3% домохозяйств могут позволить себе продукты, одежду и товары длительного пользования. Но у них нет возможности покупать машины, квартиры и загородные дома.

За последние десять лет реальные доходы среднего класса стагнировали. Доходы менее обеспеченных выросли всего на 4%. На этом фоне доходы наиболее богатых увеличились на 11%.

Во время кредитного бума 2009–2012 годов средний класс увеличил объем заимствований и сбережений на 90%, а состоятельные граждане — на 100%. Теперь россияне среднего достатка стали более осмотрительными, меньше остальных прибегают к кредитам и живут в основном на свои средства.