В Тульской области массово засыхают вишни

В Тульской области начали массово гибнуть вишни. Ветви сохнут, листья скручиваются, а на созревших ягодах появляются странные черные пятна.



Такая проблема настигла садоводов во всей Тульской области. По мнению специалистов, основная причина — грибковые заболевания молиниоз и коксомикоз. Споры передаются по воздуху, проявляется болезнь сразу после цветения. Поражённые ветви необходимо обрезать, а не обломать, а затем сжечь.

По словам кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры биологии и технологий живых систем ТГПУ Людмилы Кирилловой, чтобы подобное не случалось в дальнейшем, необходима предварительная профилактическая обработка. Защиту от грибков желательно проводить в четыре этапа: при набухании почек, сразу после цветения, после сбора плодов и после листопада. Обрабатывается не только дерево, но опавшая листва. Если на больном дереве уже созрели плоды, есть их нельзя.