Дюмина попросили сделать тротуар в «долине смерти»

В Туле нет тротуара на крутом участке Щёкинского шоссе в районе посёлка Косая Гора.



В народе этот аварийный участок прозвали «долиной смерти» — здесь случаются опасные ДТП.

«Чтобы пройти от Менделеевского до Стрекаловки, надо пройти „долину смерти“! Тротуара нет!!! Машин полным полно! Безопасности нет!» — написал туляк Алексей Шаповалов, попросив губернатора обустроить здесь тротуар.