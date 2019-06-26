Дюмина попросили сделать тротуар в «долине смерти»

В Туле нет тротуара на крутом участке Щёкинского шоссе в районе посёлка Косая Гора.
В народе этот аварийный участок прозвали «долиной смерти» — здесь случаются опасные ДТП.
«Чтобы пройти от Менделеевского до Стрекаловки, надо пройти „долину смерти“! Тротуара нет!!! Машин полным полно! Безопасности нет!» — написал туляк Алексей Шаповалов, попросив губернатора обустроить здесь тротуар.
Чтобы пройти от Менделеевского до Стрекаловки, надо пройти «долину смерти»! Тротуара нет!!! Машин полным полно!безопасности нет! #Дюмин строит набережные и парк патриот! #Путин_помоги #Дюмин построить тротуар для людей! #Путин #Дюмин @KremlinRussia pic.twitter.com/oIXV1afBYo
— Алексей Шаповалов (@ShapovalovTula) June 22, 2019