В дождь дорогу размывает, а до ближайшей остановки километр. Жители деревни в Ленинском районе просят помощи

Жители деревни Интюшово Ленинского района жалуются на состояние местной дороги.



По их словам, в дождь дорогу размывает так, что пройти к населённому невозможно, проехать — с трудом. Дорога не отсыпана и в наиболее проблемных местах.

«Бабушки с утра возле дома толпятся чтобы я их километр на УАЗике до автобусной остановки по супердороге нашей довёз. В дождь ручьи промывают дикие колеи», — рассказал нам один из местных жителей Андрей.

Кроме того, в лесопосадке вдоль проезжей части до сих пор не убраны свалки и заросли сухостоя.