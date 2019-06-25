Куда пожаловаться тулякам, если начальство убеждает поставить подпись за кандидата на выборах

Туляки могут пожаловаться на нарушение их прав, если на работе вынуждают ставить подписи за кандидата на выборах.



Мониторингом занимается движение в защиту прав избирателей «Голос», которое по итогам составляет <"a href="https://www.kartanarusheniy.org" rel="nofollow">Карту нарушений".

Как рассказал представитель движения в Тульской области, правозащитник Алексей Власов, сообщать о нарушениях можно, если:

— начальник убеждает поставить подпись за кандидата на выборах;

— подписи собирают на рабочем месте или в учебном заведении;

— сбором занимаются чиновники при исполнении или члены избиркомов;

— обещают вознаграждение избирателю за поставленную подпись

Согласно п. 6 ст. 37 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав...», участие органов государственной власти и местного самоуправления, органов управления организаций независимо от формы собственности, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в местах выдачи зарплаты, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением положений настоящего пункта, являются недействительными.

Администрация не имеет право принуждать работников к любым действиям, не предусмотренных трудовым договором (ст. 60 ТК РФ, ответственность — штраф по ст. 5.27 КоАП РФ).

Органы государственной и муниципальной власти и их должностные лица не имеют права обеспечивать преимущество кандидату при ведении избирательной кампании (ст. 17 ФЗ «О государственной гражданской службе в РФ» и ст. 14 ФЗ «О муниципальной службе РФ»). Нарушение ведёт к увольнению должностных лиц.

Педагогический работникам и иным должностным лицам запрещено использовать образовательная деятельность для политической агитации (п. 3 ст. 48 ФЗ «Об образовании в РФ», пп. 6 п. 7 ст. 48 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав...»).

На сайте «Карты нарушений» действует специальная форма, куда можно сообщить о нарушениях. Также вы сообщить о подобных случаях на нашу электронную почту 71@tulactive.ru.