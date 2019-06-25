Экономят на здоровье: Тульская область - в пятёрке регионов с самыми низкими тратами на лечение жителей

«Новые Известия» составили рейтинг регионов страны по качеству системы здравоохранения. Издание решило разобраться, в каком регионе больше всего заботятся о здоровье населения, а где власти предлагают уповать на йод и подорожник.



По оценке Высшей школы организации и управления здравоохранением, россияне вынуждены оплачивать порядка 40% медицинских услуг. Более половина этих расходов уходит на лекарства, а остальные на покупку полиса добровольного медицинского страхования, оплату услуг частных клиник и «благодарность» врачам.

Согласно данным «Новых Известий», больше всего на здравоохранения выделяют в Москве — 198,8 млрд рублей. Это на 61 раз больше, чем в Орловской области, где расходы на медицину составляют 3,24 млрд рублей. Однако в расчёте на одного жителя Москва теряет лидерство, уступая Воронежской области. Следом идут Курская и Костромская области.

В пятёрку самых скупых на медицину регионов попали Белгородская, Брянская, Орловская, Тульская и Липецкая области. Так, в Тульской области на душу населения в год выделяется 5,41 тыс. рублей.

Москва и Московская область попали в рейтинг регионов, где больше всего закрыли больницы. Однако, если там такая потеря почти не ощутима, и коснулась она 8% больниц, то власти Владимирской и Рязанской областей разом уничтожили в своих регионах почти каждую пятую больницу.

При этом Тульская область попала в число лучших — здесь при минимальных тратах на медицину умудрились открыть две новые больницы.

В докладе отмечается, что Тульская область выполнила майские указы президента РФ Владимира Путина по увеличению зарплат врачам. Несмотря на то, что местные медики заявляют об обратном и Счётная палата это подтверждает, по бумагам зарплаты тульских врачей почти в два раза превышают среднюю по региону.





Кроме того, Тульская область оказалась одним из самых смертоносных регионов. Количество смертей здесь составило 16,71 на тысячу жителей. Хуже дела только в Тверской области.

Соседние Москва и Московская область оказались наиболее «живучими».