В Тульской области возникли перебои с лекарствами для больных ВИЧ

В регионах начались перебои с ламивудином — базовым препаратом лечения ВИЧ.



«За последнюю неделю мы получили ряд сообщений из Тульской области. Пациенты жалуются, что им выдают неполные схемы из-за отсутствия ламивудина или меняют в схеме тенофовир и ламивудин на комбинированный препарат зидовудин/ламивудин. Врачи предлагают пациентам купить ламивудин самостоятельно», – сообщили активисты движения «Пациентский контроль» на официальной странице в соцсети 19 июня.

По данным, которые ранее Минздрав предоставил СМИ, в субъектах хранится 5-месячный запас ламивудина. В ведомстве исключали возможность перебоев в терапии.

В 2019 году Минздрав объявлял аукционы на ламивудин, но на торги не вышел ни один участник, и они были признаны несостоявшимися. Торги были переобъявлены в апреле и снова не состоялись по причине отсутствия заявок. Поставщики объяснили свой отказ от участия в них низкой начальной максимальной ценой контракта, пишет «Медвестник».

Значительная отрицательная разница между зарегистрированной предельной отпускной ценой производителя на препарат и ценой, в соответствии с которой рассчитана НМЦК, делает экономически невыгодным производство препарата, пояснили представители компаний. Их поддержал президент Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. По его словам, Минздрав пытается давить на бизнес, вынуждая снижать цены.

В июне Минздрав объявил новые аукционы на ламивудин. В пациентских организациях опасаются, что аукционы снова не состоятся из-за столь незначительного увеличения начальной максимальной цены закупки: +1,1 руб. за таблетку 150 мг и +7 коп. за таблетку 300 мг.

По данным мониторинга госзакупок АРВ-препаратов последних трёх лет, ламивудин входит практически в каждую схему лечения ВИЧ-инфекции в России. Ситуация с неоднократным провалом аукционов в закупках Минздрава происходит впервые с момента их централизации в 2017 года. Если аукционы состоятся, то поставка в регионы пройдёт в два этапа: первый – не позднее 1 сентября и второй – не позднее 1 ноября 2019 года.