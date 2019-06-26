Экс-глава Заокского района оскорбился газетой коммунистов

Бывший глава Заокского района Николай Тимаков подал в суд на редакцию газеты «Тульская правда» и областное отделение КПРФ.



Тимаков выступает как представитель партии «Коммунисты России», областное отделение которого возглавляет Олег Веселов.

Гражданское дело о защите чести, достоинства и деловой репутации было зарегистрировано в Советском районном суде Тулы 22 мая. Ближайшее заседание состоится 10 июля.

Весной вокруг «Тульской правды» разразился целый скандал, который уже вышел на общероссийский уровень. С 8 по 10 мая полицейские задерживали распространителей газеты, а на ясногорского депутата от КПРФ Максима Дронова даже был составлен протокол по статье о производстве и распространении экстремистских материалов (20.29 КоАП). 28 мая по пути из типографии «арестовали» 100 тысяч экземпляров газеты, которые до сих пор находятся в полиции.

Николай Тимаков являлся главой администрации Заокского района с сентября 2017 года по февраль 2019-го. Затем ушёл в отставку, чтобы, по его словам, вместе с женой заняться бизнесом.

До этого Тимаков работал помощником депутата (1997-99), консультантом в ООО «Венфа» (2001-03), главным специалистом в МУП «Служба заказчика по жилищно-коммунальным услугам» (2003-04), помощником депутата и начальником управления в администрации Ленинского района (2004-05), консультантом в избирательной комиссии Тульской области (2005-06), председателем комитета в администрации Ленинского района (2006-08), замруководителя Росприроднадзора (2008-10), юрисконсультом в ЗАО «Управляющая компания по ЖКУ в Ленинском районе» (2011), начальником отдела правового и кадрового обеспечения в избирательной комиссии Тульской области (2011), начальником дополнительного офиса в филиале Акционерного коммерческого банка «ФОРА-БАНК (ЗАО)» (2011-13), замначальника отдела в правительстве Тульской области (2013), первым заместителем главы администрации и главой администрации МО Славный (2013—2016), председателем комитета в администрации Тулы (2016), замруководителя МГУ городского округа Котельники Московской области «Развитие Котельники» (2016-17), заместителем главы администрации Заокского района (июль—сентябрь 2017).

Награждён почётной грамотой Центральной избирательной комиссии РФ и имеет почётный знак Центральной избирательной комиссии РФ «За заслуги в организации выборов».

По итогам декларационной компании 2018 года Николай Тимаков оказался самым бедным главой района — за 2017 год он задекларировал 814 тысяч рублей. В собственности у Тимакова половина доли в квартире, легковые автомобили Opel Corsa и Subaru Forester, в пользовании — земельный участок площадью 4000 кв. м, жилой дом и квартира.