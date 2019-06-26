Памятник чекистам станет собственностью Тулы

Тульское правительство передаст Туле памятники в Кремлёвском сквере. Ранее они находились в собственности госучреждения «Тульские парки».



На баланс города будут поставлены памятники Святым благоверным Петру и Февронии Муромским, а также Сотрудникам органов государственной безопасности, партизанам, бойцам разведательно-диверсионных и истребительских батальонов, участникам обороны города Тулы осенью-зимой 1941 года.

Кроме того, Тула получит в собственность арт-объекты «Грибная поляна», «Тульская азбука», «Тульская азбука-книга», экопарковку и систему видеонаблюдения в Кремлёвском сквере, систему автополива, ограждения от башни Одоевских ворот до башни Пятницких ворот и от Одоевских ворот до Ивановский башни.