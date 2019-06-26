Ради строительства жилого дома на окраине стадиона в бору Алексина перегородили тротуар (видео)

Жители Алексина жалуются на опасную стройку в микрорайоне Бор.



Строители перекрыли тротуар, ведущий к детскому саду №7 и школе №3, пешеходы с детьми вынуждены обходить по проезжей части.

Ведущиеся работы зафиксировал на видео Алексей Шитиков. Жители обратились в полицию для для разъяснения законности действий с перекрытием тротуара. Сотрудники не смогли на месте разобраться в этом вопросе, но приняли жалобу.

«На сотрудника, сидевшего в автомобиле за рулём, оставлена жалоба в полицию, которую дежурный упорно отказывался принимать. На незаконное перекрытие тротуара также оставлена жалоба. У администрации попытаемся выяснить, кто же контролирующий орган за данной стройкой», — рассказал Шитиков.

По словам алексинцев, разгрузка стройматериалов производится в 7-8 часов утра, когда детей ведут в садик. При этом к детскому учреждению ведёт всего один тротуар, над ним до сих пор не сделан защитный навес.

Как ранее писали СМИ, на участке площадью 1860 кв. м и стоимостью 11,8 млн рублей с разрешённым видом использования «для размещения многоквартирных жилых домов высотой 4-5 этажей» ведёт строительство ООО «Ярило». В числе учредителей этой фирмы — дочь тульского сенатора Игоря Панченко Мария.

В 2003 году с ООО «Ярило» был заключён договор аренды на эту землю для строительства гостиницы. В 2007 году в документ внесли изменения о смене предназначения участка на строительство базы проката спортинвентаря с раздевалками. Однако в 2017 году фирма решила построить здесь многоквартирный дом, к тому моменту на земле находилось полуразрушенное строение, принадлежащее ООО «Ярило». При этом на первых слушаниях жители не поддерживали проект, добиться одобрения удалось только со второй попытки.