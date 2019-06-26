Из Подмосковья - с любовью

Мусоровоз с тульскими номерами засекли на трассе в Московской области.



На видеозаписи от 23 июня, которую опубликовал ютуб-канал «Честное ТВ», тульский депутат Алексей Лебедев рассказывает, что мусоровоз движется по трассе М-2 «Крым» в районе подмосковного Чехова.

Чтобы у зрителей не возникло сомнений относительно места съёмки, туляк зафиксировал дорожную стелу и указатель, обозначающие Чеховский район, и в режиме онлайн проследовал вслед за мусоровозом до Заокского района Тульской области.

Активисты Дубны 25 июня сверили госномера мусоровоза с журналом регистрации траспортных средств на контрольно-пропускном пункте и нашли запись о его разгрузке на местном полигоне ночью 24 июня.

Ранее о том, что мусор из Чехова привозят в Дубну, рассказывал тульский активист и видеоблогер Никита Баринов. Он специально проводил эксперимент, в ходе которого выбрасывал пакет с мусором и маячком слежения в контейнер в Чехове, после чего с помощью компьютера отслеживал путь отходов до дубенского полигона.