Генерал песчаных карьеров: аукнется ли Дюмину «тульский Шиес»

Сегодня общественники развеяли сомнения — свои и земляков — относительно ввоза в Тульскую область отходов из Подмосковья.



26 июня мусоровоз с номерами Т 787 НС зафиксировали на трассе М-2 «Крым» от Чехова до Заокского района Тульской области (отходы из прицепа разлетались прямо по трассе), а затем его же обнаружили на дубенском полигоне, расположившегося на месте бывшего карьера.









Активно подмосковный мусор начали ввозить на полигоны Дубенского и Узловского районов с конца 2018 года. В октябре председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, который, по словам местных аналитиков, вроде как даже имеет губернаторские амбиции, подписал соответствующее соглашение в сфере обращения с отходами.

По словам экоактивистов, именно этот документ легализовал захоронение подмосковного мусора на местных свалках.





Год назад в региональном министерстве природных ресурсов и экологии уверяли, что территориальной схемой не предусмотрено поступление и размещение на полигонах ТБО Тульской области отходов из других регионов. Но, видимо, ситуация поменялась.

Территориальной схемой обращения с отходами,в том числе с ТКО, Тульской области,не предусмотрено поступление и размещение на полигонах ТБО Тульской области потоков отходов из других субъектов РФ,в том числе Московской области — Минприроды ТО (@minecolog) 23 марта 2018 г.

На последнем митинге в Дубне жители призвали губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который пока публично держится в стороне от этой проблемной темы, не идти на поводу у бизнеса.

Именно бизнес-интересы и утилитарное отношение к неродному региону ставили в укор бывшему главе Владимиру Груздеву который вроде и Тульский кремль благоустроил, и колокольню восстановил. Но в народе его до сих пор «склоняют» по лоббированию строек и делу о выводе из бюджета более 3 миллиардов рублей на алкогольные гранты.

«Я за Тульскую область глотки грызу», — сказал как-то Алексей Дюмин, выразив солидарность с общественниками, которые «доводят до руководства региона проблемы, которые есть на местах, но которые пропускает или не замечает власть».

Дубенский глава, к примеру, подмосковный мусор на местном полигоне в упор не замечает. У мусора, якобы, «нет национальности», поэтому какая разница, откуда везут.

Какая разница — об этом хорошо могут рассказать защитники Шиеса, узловой железнодорожной станции в Урдомском городском поселении Ленского района Архангельской области. Про маленький Шиес за последние месяцы узнали по всей России. Уже несколько месяцев местные жители ежедневно несут здесь вахту, протестуя против организации свалки, на которой Москва хочет складировать свой мусор.

Детом 2018 года инвестор начал здесь стройку, как писали СМИ, не имея ни результатов экологических экспертиз, ни разрешений на строительство, ни даже проекта. В ноябре, когда работы вовсю шли, а регион уже весь шумел о будущей свалке, правительство Москвы и губернатор Архангельской области подписали соглашение: за приём московского мусора столица даст региону 6 млрд рублей «на социально-экономическое развитие» за три года. Принимать чужой мусор губернатор Игорь Орлов согласился меньше чем за 1/30 бюджета.

В ответ на недовольства «неблагодарного населения» архангельский губернатор назвал полигон стратегическим инвестиционным проектом, а тех, кто не способен этого понять — «шелупонью, которая есть никто и звать никак». Противников архангельской свалки задерживают и штрафуют (в Дубне уже тоже до этого дошло, правда, в суде удалось доказать неправомерность наказания), а диалога между властями и населением нет.

26 июня Верховный суд признал незаконным проведение референдума о запрете ввоза в Архангельскую область мусора из других регионов. Ранее его проведение разрешил областной суд. Инициативная группа намерена обжаловать это в президиуме Верховного суда.

Как считают эксперты, такое отсутствие диалога и запрет народного волеизъявления может вызвать дальнейший рост «раздражения провинции против непопулярных решений Москвы и её наместников, касающихся повседневной жизни глубинки».





