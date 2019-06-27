Дюмин на юбилее Зюганова признался, что берёт с него пример и учит коммунизму своих «молодых технократов» (видео)

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 26 июня принял участие в праздновании 75-летия лидера КПРФ Геннадия Зюганова.



Выступая с поздравлением на торжественном мероприятии, Дюмин признался, что берёт с Зюганова пример и учит своих заместителей перенимать основы из коммунистических программ.

«Я человек беспартийный, для меня что КПРФ, что „Единая Россия“. Но вас я знаю давно, уважаю как настоящего патриота, мужчину, который говорит и делает. Хочу отметить, что раз в квартал от Зюганова приходит документ, и я этот документ изучаю, там и экономика, и образование, и демография, и наука. Мы сделали программу развития на 5 лет, и я собираю всех своих замов, министров, говорю „идите сюда, молодые мои технократы, смотрите, изучайте, не надо изобретать велосипед, нужно сделать определённые корректировки“.

Несмотря на мою определённую судьбу и нахождение на службе, вы один из тех, с кого я беру пример. Вы замечательный, вы искренний и вы настоящий. Я вас очень уважаю, очень люблю и с вас я беру пример. Для меня самое главное, чтобы был мир, было развитие и было движение вперёд. Движение вперёд может быть только с коммунистической партией», — сказал Дюмин.