В Иваньково нашли нарушения в содержании площадок для сбора мусора

Жители посёлка Иваньково Ясногорского района сообщают о нарушениях санитарных правил содержания территорий населённых мест.



В частности, на улице Садовая, 29А и на пересечении улиц Центральная и Больничная отсутствуют ограждения, бордюры и покрытие площадки с водонепроницаемым покрытием (ст. 2.1.3. нормы СанПин 42-128-4690-88).





Кроме того, на сайте администрации муниципалитета отсутствует реестр, где должна находится информация о мусорных площадках а также их установка и содержания и количество, согласно постановлению правительства РФ №1039 от 31 августа 2018 года «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведении их реестра».

Пункт 13 главы 3 «Правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, требования к его содержанию» гласит, что «в течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов такие сведения размещаются уполномоченным органом на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“, а при его отсутствии — на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, являющегося стороной соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. Указанные сведения должны быть доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы».

Реестр – это база данных муниципального образования о размещённых на его территории мусорных площадках. Он ведётся на бумаге и в электронном виде и должен быть в бесплатном открытом доступе для неограниченного круга лиц. Для этого база данных размещается на сайте муниципалитета. В реестр мест для накопления ТКО по каждому объекту заносится следующая информация: 1. Местоположение площадки. Указываются адрес, географические координаты, схема размещения места на карте муниципалитета в масштабе 1:2000. 2. Технические характеристики. Фиксируются материалы покрытия, общая площадь, количество установленных контейнеров/бункеров для ТКО и их объём.





