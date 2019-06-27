В России захотели снизить возраст совершеннолетия

Глава Росмолодёжи Александр Бугаев предложил снизить возраст совершеннолетия в стране, отметив, что для этого есть предпосылки.



«Меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше», — приводит его слова РИА «Новости».

При этом в российском Минздраве, напротив, предлагают поднять возраст совершеннолетия до 21 года.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора в свою очередь заявила, что не видит необходимости в снижении возраста совершеннолетия в России, так как законодательством уже предусмотрены возможности для самореализации социально активной молодёжи.

«Я не вижу в данной идее о снижении возраста совершеннолетия необходимости в настоящий момент времени в связи с тем, что для тех, кто у нас вступает в брак, занимается предпринимательской деятельностью, существует такое понятие, как эмансипация», — отметила она.

По её словам, и в гражданском праве молодой человек, занимающийся активной деятельностью, может в определённых процедурах получить полную дееспособность до наступления 18 лет.

В большинстве стран мира совершеннолетие человека наступает в 18 лет. С наступлением полового созревания (но не старше 15 лет) ребёнок считается совершеннолетним в Саудовской Аравии; в 14 лет — на Фарерских островах; в 15 — в Индонезии, Иране (только мужчины), Мьянме, Йемене; в 16 — во Вьетнаме, Камбодже, Пакистане (только женщины) и на Кубе; в 17 — в КНДР, Таджикистане и Восточном Тиморе.