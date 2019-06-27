Скандал в Ваныкинской больнице: у пациентки «лопались вены», но персонал не оказывал срочной помощи

Тулячка Арина Федина опубликовала в соцсети пост, в котором рассказывает о «хамском» обращении врачей с пациентами.



«Мы вызвали Скорою Медицинскую Помощь, нас отвезли в больницу Ваныкина в хирургию, но нас отказались принять и направили в п. Косая Гора. Нас принял врач-хирург Молчанов Д. А. Поставил диагноз сердце т. к. лопались вены, было сильное кровотечение.

Нас отослали в терапию в им. Ваныкина. Нас положил в палату дежурный врач, за всю ночь с 23:00 до 03:30 ни разу не подошёл. Человек истекал кровью, с пониженным давлением, сердечной сосудистой недостаточностью.

Человек звонил в МЧС, Полицию, Скорую, чтобы кто-то перевязал вену, т. к. персонал не оказал срочной мед. помощи в своём отделении.

Родственники забрали больную по вынужденной причине, не подписав документ об отказе от мед. помощи. Врачи хамили, вынуждали их оскорблять. Они утверждали, что это гнойники и перевязывать не будут. Врач Молчанов дал диагноз сердце и разрывы вен. Больной 43 года. Пожалуйста, помогите избавиться от халатности врачей, пациентка в тяжелом состоянии», — говорится в записи.

Там же опубликована фотография, на которой видно, что на ноге пациентки имеются язвы. На видеозаписи медработница в ответ на обвинения в неоказании помощи говорит, что у пациентки «гнойники».