В Алексине в жилом доме открыли кальянную?

Жители Алексина жалуются на кальянную, открывшуюся в жилом доме на улице Советская, 12.



«Предположительно там есть коррупционная составляющая, потому что в жилых домах нельзя открывать такие заведения, плюс выпивают там и потом под окном постоянно кричат. особенно в выходные дни. Прошу полицию и другие контролирующих органы разобраться в этом вопросе либо мы будем вынуждены обращаться в прокуратуру», — написали в группе «Дежурный по Алексину» в соцсети.

Местная администрация уже сообщила о том, что обратится в отдел МВД для проверки фактов, а также посоветовала жителям обратиться к участковому и в территориальный отдел управления Роспотребнадзора на улице Строителей, 2. Кроме того, жители могут попросить проверить факт соблюдения противопожарных норм МЧС и прокуратуру.

По информации Роспотребнадзора, есть требования санэпидзаконодательства, которые кальянные обязаны соблюдать. В таком заведении должен быть оборудован отдельный вход, а сырьё и продукты кальянная может принимать только с торца жилого дома.

Кроме того, чтобы избежать негативного влияния на условия проживания соседей, владельцам заведения стоит позаботиться о вентиляции. Она должна быть автономной, а её шахты должны выступать над коньком крыши на высоту не менее метра. Кроме того, подобные заведения могут располагаться только в нежилой части дома.

Если владельцы заведения не считаются с интересами жильцов, то в жалобе необходимо подробно объяснить, как именно ухудшились условия проживания из-за такого соседства. Когда специалист получит обращение, состоится внеплановая проверка.