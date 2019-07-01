Путин призвал власти регионов не экономить на освещении дорог

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину, регионам и энергетикам согласованно и незамедлительно приступить к решению вопроса тарифов для освещения дорог.



«Безопасность дорожного движения во многом зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе от их освещённости. С этим у нас, скажем прямо, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах кромешная темень», — заявил президент.

Путин признал, что дело в объективном дефиците средств.

«Тариф на электроэнергию достаточно дорогой, это вынужденная экономия и она, к сожалению, приводит к авариям и трагедиям», — пояснил президент.

«Нужно определиться с пошаговым решением этих задач — что, где, когда нужно в первую очередь начать освещать», — призвал он участников совещания.