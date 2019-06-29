В Тульской области появится десять автоматических пунктов весогабаритного контроля

В Тульской области будет установлено 10 автоматических пунктов весогабаритного контроля грузовых транспортных средств.



Соответствующий контракт заключили «Тулаупрадор» и «Ростелеком». Автоматические пункты весогабаритного контроля появятся на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Встроенная интеллектуальная система фото- и видеосъёмки АПВГК будет считывать весогабаритные параметры и регистрационные знаки транспортных средств. Также будут фиксироваться нарушения правил дорожного движения, в том числе превышение скорости, выезд на встречную полосу и проезд по обочине.

Также автоматически будет проверяться наличие специального разрешения в федеральной и региональной системе без участия представителя владельца дороги и сотрудника ГИБДД.