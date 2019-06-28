В Следственном комитете стало меньше генералов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, сокративший число генеральских должностей в Следственном комитете.



Согласно документу, число должностей, предусматривающих генеральские звания, сократилось на 21. В центральном аппарате СК сокращается одна должность генерал-лейтенанта юстиции и три — генерал-майора юстиции (за счет упразднённого Главного организационно-инспекторского управления).

Также из числа генеральских исключены 12 должностей первых заместителей руководителей региональных управлений СК и пяти должностей в следственных управлениях на транспорте и Главного следственного управления по СКФО.

Кроме того, 16 должностей руководителей региональных управлений СК и следственных управлений на транспорте переведены с уровня генерал-лейтенанта до генерал-майора (теперь лишь в 18 региональных управлениях СК предусмотрено звание генерал-лейтенанта юстиции, а во всех следственных управлениях на транспорте для должности руководителя предусмотрено лишь звание генерал-майора).

Таким образом, число генеральских званий в СК сократилось с 209 до 188, в том числе сократились 17 должностей на уровне генерал-лейтенанта и четыре — со званием генерал-майора юстиции, передаёт ТАСС.

В марте на расширенной коллегии председатель СК Александр Бастрыкин заявил о задаче до конца года довести долю непосредственно следователей и следователей-криминалистов до 70% от общего числа сотрудников СК. Поскольку структурная реформа СК проходит в рамках действующей штатной численности, она проходит за счет сокращения числа вспомогательных должностей (бухгалтерия и т. д.), а также руководящих должностей.