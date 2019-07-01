В России может появиться система контроля за расходами населения

Минэкономразвития рассматривает возможность введения системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.



Об этом сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина на конференции «Налоги 2019», пишут «Ведомости».

Росстат оценивает долю теневого сектора в 12-14% от всего экономического оборота в России, по данным МВФ, он составляет треть российской экономики, напомнила Панина. По её словам, эти оценки не учитывают неуплату подоходного налога и взносы на обязательное пенсионное страхование. В прошлом году бюджет потерял на этом 4 млрд рублей.