Узловчане сообщают о массовом отравлении продуктами рабочих автозавода Haval

Жители Узловой сообщают о массовом отравлении продуктами на китайском автомобильном заводе Haval.



Как пишут в нескольких городских пабликах, после обеда на предприятии 26 июня некоторые сотрудники почувствовали себя плохо и на следующий день не вышли на работу, многим понадобилась медицинская помощь. Один из узловчан опубликовал фотографию из больницы, отметив, что в тот день нигде, кроме как в заводской столовой, не питался.

В компании Haval подтвердили информацию о возможности отравления ряда работников, однако призвали голословно не обвинять завод.

«Можем сообщить следующее: вчера вечером некоторые сотрудники завода почувствовали себя плохо. Симптомы примерно одинаковые – расстройство желудка, у некоторых температура. В первую очередь, естественно, было подозрение на массовое отравление в заводской столовой, которую обслуживает сторонняя компания. Однако, сегодня стали проявляться те же симптомы у сотрудников, которые не пользуются услугами столовой и вообще там не были.

Тем не менее, представители компании ХММР обратились в Роспотребнадзор для выяснения причин произошедшего, и забора проб был осуществлен в кратчайшие сроки. В данный момент причины недомогания сотрудников выясняются. Компания со своей стороны сделает все возможное чтобы не допустить повторения подобной ситуации», — приводится в официальном комментарии Haval.