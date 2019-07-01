Тульская прокуратура укорила полицию за безответственность

Прокуратура усмотрела нарушения в работе органов полиции при соблюдении законодательства об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы.



В ноябре 2018 года из мест лишения свободы, освободился мужчина, который отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В 2019 году он дважды привлекался к административной ответственности за потребление алкогольной продукции в запрещённых местах (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ), не был поставлен под административный надзор.

В мае 2019 года мужчина совершил особо тяжкое преступление, повлекшее гибель человека, и был привлечён к уголовной ответственности.

Прокуратура внесла представление начальнику отдела полиции «Советский» в связи с непроведением с нарушителем профилактической работы.