Дюмин обошёл Собянина, возглавив рейтинг российских губернаторов

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин занял 1-е место в Национальном рейтинге губернаторов за май-июнь 2019 года.



Результаты рейтинга, составленного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

В тройку лидеров вошли губернатор Белгородской области Евгений Савченко и мэр Москвы Сергей Собянин.

В июньском рейтинге проекта «Давыдов-Индекс» тульский губернатор — только 4-й. Он уступает Сергею Собянину (Москва), Рамзану Кадырову (Чеченская Республика) и Рустаму Минниханову (Татарстан).

Зампред правительства Тульской области Антон Агеев делит 62-65-е места в рейтинге кураторов внутренней политики. По сравнению с мартом он ухудшил свои позиции — тогда Агеев делил 47-57-ю позицию.