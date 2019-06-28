«Первый тульский» потребовал с активиста из Донского 100 тысяч рублей за видеоролик в соцсети

Телеканал «Первый тульский» прислал активисту из Донского Станиславу Скидану претензию, в которой требует заплатить в досудебном порядке 100 тысяч рублей.



Поводом послужило размещение в группе «Наш Донской 71» в соцсети «ВКонтакте» видеоролика под названием «Глава Донской администрации работает или только обещает?», в котором был использован фрагмент программы телеканала с интервью главы горадминистрации Руслана Бутова. В ролике, который смонтировал Скидан, он рассказывает, как сумел добиться ремонта «убитой» дороги, а также о том, что не выполняется гарантийный ремонт дорожного покрытия за счёт подрядчика.

В претензии отмечается, что Скидан без получения письменного согласия использовал материалы, принадлежащие АО «Телерадиокомпания РТР», цитирование составляет более 50% хронометража, а также отсутствует ссылка на источник. При этом в отрывках был использован логотип телеканала «Первый тульский».

Скидану, который является студентом Новомосковского института РХТУ имени Д. И. Менделеева (специальность «государственное и муниципальное управление»), предлагают выплатить в досудебном порядке 100 тысяч рублей, отмечая, что правообладатель вправе требовать от 10 тысяч до 5 миллионов. При непоступлении оплаты представители АО «Телерадиокомпания РТР» обещают обратиться в суд.

В группе «Наш Донской 71» опубликовали мнение, что поводом могло послужить то, что в видеоролике Скидана была критика главы администрации Донского Руслана Бутова, который состоит в партии власти «Единая Россия», как и главный редактор «Первого тульского» Елена Кирьянова. Сам Скидан намерен выдвигаться в муниципальные депутаты как независимый кандидат при поддержке КПРФ.

«В свете последних событий всем активистам рекомендуется быть крайне осторожными. Не думайте, прошу вас, не напрягайте свои извилины, не анализируйте, не ищите правды, живите как птицы небесные. Живите как можно проще, как говорится, от работы до „Пятёрочки“. А то вспомнишь, например, какой-нибудь бравурный сюжет на ГТРК „Тула“ о том, что жить в отдельном районе становится всё веселее, задумаешься, а насколько веселее? Напишешь свои мысли где — нибудь в соцсетях, в философских своих изысканиях забудешь ссылочку на телеканал указать, соберёшь лайков, — а тут тебе и претензия прилетит. Так что исключительные права СМИ под руководством исключительных кандидатов лучше не нарушать», — говорится в записи.