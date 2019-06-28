Столовая завода Haval закрыта после отравления работников, 15 человек лечатся в больнице

Управление Роспотребнадзора сообщило о проведении проверки по факту отравления работников китайского автозавода Haval в Узловском районе, открывшегося три недели назад.



Напомним, после обеда на предприятии 26 июня некоторые сотрудники почувствовали себя плохо и на следующий день не вышли на работу, многим понадобилась медицинская помощь. В соцсетях сообщают, что недомогание испытывали половина работников автозавода.

«26.06.2019 г. зарегистрировано 15 случаев подозрения на кишечную инфекцию среди посетителей ООО „Хуамин Солюкс Сервис Групп“ (столовая завода ООО „Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус“). 9 человек из числа обратившихся с легкими формами заболевания госпитализированы в стационар г. Новомосковска и г. Донской, 6 человек с клиническими признаками кишечной инфекции наблюдаются амбулаторно», — говорится на официальном сайте управления.

Сейчас ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия, столовая закрыта. При этом в управлении Роспотребнадзора считают, что угрозы распространения инфекции нет.