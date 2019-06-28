Медведев запретил россиянам держать дома крокодилов, макак и страусов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещённых к содержанию животных.



В документе говорится о запрете на содержание и использование крупных хищных животных и ядовитых животных. Также под запрет попали животные, чья естественная среда обитания значительно отличается от условий содержания, которыми могут обеспечить их хозяева. Содержание в неволе «может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели».

Отмечается, что животные, которые были приобретены до 1 января 2020 года, остаются на попечении владельца. Запрет не распространяется на зоопарки, цирки, дельфинарии, океанариумы и прочее.

В частности, предусмотрен запрет на содержание отдельных видов:

пресмыкающихся из числа змей, ящериц, крокодилов и черепах (например, королевской кобры, всех видов настоящих, ложных, щитковых, древесных и пустынных кобр, морских змей, ядозубов, комодских варанов, каймановых черепах с размером карапакса более 30 см);

земноводных (таких бесхвостных земноводных, как ужасный листолаз, ядовитая и щитоголовая квакша, бразильский гребнистоголов);

паукообразных из числа скорпионов и пауков (в т. ч. толстохвостых скорпионов, желтых и обыкновенных желтых скорпионов, древесных скорпионов, бразильских желтых и индийских красных скорпионов, а также пауков черная вдова, каракурт, всех видов бродячих пауков, атраксов, тарантулов, пауков-отшельников и шестиглазых песочных пауков;

млекопитающих из числа китообразных, сирен, хищных (ушастых тюленей, моржей, львов, тигров, леопардов, ягуаров, гепардов, пум, обыкновенных волков и лисиц, гиеновых собак и т. п.), хоботных, двурезцовых сумчатых, непарнокопытных (включая тапировых, носороговых, лошадиных, за исключением домашней лошади и домашнего осла), парнокопытных (бегемотовых, жирафовых, лошадиных антилоп, всех видов гну и др.), приматов (в т. ч. гиббонов, тонкотелых обезьян, всех видов макак, кроме магота, все видов павианов, мангабеев, шерстистых обезьян, ревунов и паукообразных обезьян, а также грызунов (американских дикобразов).

Кроме того, под запрет попали некоторые виды птиц – кивиобразные, страусообразные (африканский страус), казуарообразные или австралийские страусы, нандуобразные, пеликанообразные (пеликановые), фламингообразные, пингвинообразные, журавлеобразные (журавлиные и дрофиные), соколообразные и совообразные (все виды филинов). В запретном списке – и хрящевые рыбы (хвостоколообразные, электрические скаты и кархаридные акулы – серые и молотоголовые), костные рыбы, скорпенообразные (морские окуни более 1,5 м, морские дракончики, все виды обыкновенных звездочетов), угреобразные (муреновые и конгер), гимнотообразные (электрический угорь), а также коралловые полипы (зоантарии).

Запрет на содержание перечисленных животных не распространяется на их содержание в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах и других подобных организациях, а также на особые случаи, при которых допускается их содержание: временное содержание в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или неволе (за исключением содержания в жилых помещениях) пострадавших или травмированных особей; содержание в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или неволе на время лечения животных и искусственного выкармливания детенышей сотрудниками зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев, океанариумов, приютов и питомников, организаций, осуществляющих реабилитацию и реинтродукцию диких животных, с разрешения руководителей организаций; содержание и использование животных в организациях, основной целью деятельности которых является разведение животных в целях сохранения генетического фонда объектов животного мира. Однако эти исключения возможны только при условии направления в трехдневный срок со дня принятия животных на содержание информации об этом в территориальные органы Росприроднадзора.

Если животные будут приобретены до 1 января 2020 года, то они смогут находиться на содержании их владельцев до наступления естественной смерти животных.