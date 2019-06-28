Туляк убил и изнасиловал собутыльника под Пролетарским мостом

В Пролетарском округе Тулы перед судом предстанет 38-летний мужчина, обвиняемый в совершении нескольких особо тяжких преступлений.



Вечером 4 октября 2018 года обвиняемый распивал спиртные напитки под автомобильным мостом на Пролетарской набережная вместе с тремя своими знакомыми, среди которых была и женщина.

Обвиняемый на почве ревности поссорился с одним из собутыльников, между ними произошёл конфликт. Обвиняемый начал избивать мужчину руками и ногами, а затем складным ножом несколько раз ударил в грудь и шею, после чего совершил в отношении него действия сексуального характера. Потерпевший скончался.

В областном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по п. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера) и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему). Обвиняемый находится под стражей, уголовное дело направлено в суд.