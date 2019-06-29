В России ужесточили наказание за ДТП в пьяном виде

В России 28 июня вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности для водителей, совершивших ДТП в пьяном виде.



Согласно новому закону, если такое деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, в случае гибели человека — от 5 до 12 лет лишения свободы, если погибли двое и более лиц — от 8 до 15 лет заключения.

Кроме того, законом вносится изменение в статью 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»). Её действие распространяется на частных лиц, управляющих лёгкими воздушными судами или маломерными водными судами.

В случае нарушения ими правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, в результате чего по неосторожности был нанесен тяжкий вред здоровью человека либо причинён крупный ущерб, максимальное наказание составит до 2 лет лишения свободы. Если данное деяние повлекло по неосторожности смерть человека, максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Также законом вносятся изменения и в статью 15 «Категории преступлений» УК РФ. В соответствии с ними к категории преступлений средней тяжести относятся неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы, а неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 15 лет лишения свободы, относятся к категории тяжких преступлений.