Над тульскими школьниками поставят культурно-патриотический эксперимент

Минпросвещения РФ подготовило рекомендации для школ по разработке программ воспитания. Тульская область вошла в число пилотных регионов, где опробуют этот проект.



По словам главы Минпросвещения Ольги Васильевой, речь идёт об «описании системы организации возможных форм и способов работы с детьми, которые помогают решать стоящие перед педагогами воспитательные задачи».

«Программы воспитания являются модульными: каждая школа, разрабатывая программу, может включать в неё те модули, которые помогут ей в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал, с учётом имеющихся кадров и ресурсов. Документ должен быть коротким и ясным, содержащим конкретные описания предстоящей работы с детьми, а не общие наукообразные обсуждения о воспитании», — уточнила Васильева.

По её словам, в настоящее время апробация проекта начата в пилотных организациях 11 регионов страны: Москва, Пермский край, Московская, Тульская, Калужская, Владимирская, Тверская, Челябинская, Воронежская, Самарская, Ульяновская области. Внедрение примерных программ воспитания во все общеобразовательные организации РФ запланировано на 2020—2021 учебные годы.

В целом, отметила министр, в каждом регионе страны, согласно мониторингу ведомства, предусмотрены региональные государственные программ развития образования или программы патриотического воспитания. Некоторые из них были утверждены ранее 2015 года, обратила внимание Васильева.

«Принимая во внимание высокую скорость развития в сфере воспитания, безусловно, региональные программы нуждаются в обновлении. На данном этапе важно выстроить системную работу таким образом, чтобы процесс воспитания проходил комплексно, в том числе и в большей степени на уровне образовательных организаций, школ и организаций допобразования», — сказала она.

Кроме того, Тульская область попала в число пилотных регионов, где с 1 сентября 2019 года будет действовать программа «Культурные нормативы школьников», которую для российских детей разработали специалисты Минкульта.

Программа предусматривает 7 направлений: изобразительное искусство, литература, музыка, кинематограф, театр, народная культура и архитектура. Отбор произведений, которые будут рекомендоваться школьникам для изучения, производится по культурной и исторической ценности, а также по гражданско-патриотическим, общенациональным, общечеловеческим и этическим факторам.

Также эту программу опробуют в Республиках Коми и Татарстан, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Новосибирской и Саратовской областях. Инициатива является частью госпрограммы «Современная школа», существующей в рамках национального проекта «Образование». На реализацию программы «Современная школа» выделены почти 300 млрд рублей.