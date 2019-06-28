Сергею Анцибору, крышевавшему поставки медоборудования в тульские больницы, грозит до 12 лет тюрьмы

Прокуратура Тульской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя «Центра технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений учреждений здравоохранения» Сергея Анцибора, возбужденное в марте этого года.



Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) за покровительство при поставке медицинского оборудования в лечебные учреждения региона. Наложен арест на имущество бывшего чиновника на сумму 1,9 млн рублей. Ему грозит штраф в размере 2-4 млн рублей или лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Согласно материалам дела, в период с апреля по ноябрь 2018 года, обвиняемый регулярно получал от предпринимателя денежное вознаграждение на свою банковскую карту. Общая сумма полученных средств составила 185 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении Сергея Анцибора направлено в Ленинский районный суд. Ранее в этот же суд было направлено дело предпринимателя, перечислявшего деньги. На того возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Санкция по данной статье предусматривает штраф в размере 1-3 млн рублей.