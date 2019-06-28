В Москве пройдёт митинг против вывоза отходов в Архангельскую, Тульскую и другие области

Мэрия Москвы согласовала митинг «Очистим Россию от мусора!». Акция состоится 3 июля с 18:30 до 20:30 мск на Суворовской площади.



Как отмечают инициаторы митинга, что протест Архангельской области прогремел на всю страну «благодаря стойкости и энергии местных активистов».

«Именно благодаря мощному сопротивлению общественности есть шансы на то, что вопрос с мусором в Шиесе будет благополучно разрешён. Но даже если эта локальная проблема будет решена, глобальный вопрос с мусором, терзающий многие регионы страны, всё равно останется на повестке дня. Необходимо менять курс, нужно очистить Россию и от мусора в буквальном смысле, и от политического мусора. Архангельская, Московская, Тульская область и многие другие ждут мнения москвичей», — приводит слова организаторов митинга портал «Новый день».

Отмечается, что митинг будет носить общегражданский характер, аналогичные мероприятия пройдут в этот день и в других регионах страны.