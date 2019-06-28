Прокуратура проводит проверку по факту отравления сотрудников автозавода Haval

Прокуратура Тульской области проводит проверку в связи с заболеванием посетителей столовой китайского автозавода Haval в Узловой.



По информации надзорного ведомства, угрозы жизни заболевших нет. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним 26 июня некоторые сотрудники автозавода после посещения заводской столовой почувствовали себя плохо и на следующий день не вышли на работу, многим понадобилась медицинская помощь. В соцсетях сообщают, что недомогание испытывали половина работников автозавода.

Роспотребнадзор сообщил, что зарегистрировано 15 случаев подозрения на кишечную инфекцию. 9 человек госпитализированы, ещё 6 лечатся амбулаторно. Сейчас столовая закрыта, проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.