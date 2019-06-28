При строительстве детского сада в Туле украли 9 миллионов рублей

В Туле после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в размере более 9 млн рублей при строительстве детского сада.



Работы по строительству детского учреждения на улице Ушинского вёл подрядчик ООО «АртСтрой» по договору с муниципальным учреждением «Управление капитального строительства г. Тулы».

Муниципальный контракт был полностью оплачен, однако не выполнены работы по отделке фасада, устройству отопления, малых архитектурных форм, колодцев, каркаса здания и благоустройству территории — всего на сумму свыше 9 млн рублей.

По факту хищения денежных средств неустановленными лицами из числа сотрудников ООО «АртСтрой» возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество сопряженное с невыполнением с преднамеренным исполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба).