В Алексине объект фирмы «Ярило» проверят после жалоб на опасную стройку

В Алексине проведут проверку строительной площадки в микрорайоне Бор на окраине стадиона, где возводят многоквартирный дом.



Местные жители рассказали о том, что для разгрузки стройматериалов был перекрыт тротуар, ведущий к детскому саду №7 и школе №3, в результате пешеходы с детьми вынуждены обходить по проезжей части.

Строительство многоквартирного дома высотой 4-5 этажей на данном участке ведёт ООО «Ярило», в числе учредителей которого значится дочь тульского сенатора Игоря Панченко Мария.

Как сообщили в администрации Алексина, тротуар был перекрыт сигнальной лентой временно во избежание несчастного случая и больше такого не планируется.

До 11 июля запланирована проверка соответствия стройплощадки проектной документации. Ранее, по информации чиновников, при выездных проверках нарушений зафиксировано не было.