В Дубне на митинге Дюмина призвали разобраться с чиновниками, которые его «подставляют»

В посёлке Дубна Тульской области прошёл митинг против ввоза в регион мусора из Подмосковья.



Общественники из Дубны и Узловой рассказали, как пытаются добиться проведения проверок местных полигонов и снижения тарифов на вывоз мусора, в который заложили множество административных расходов, зарплаты и покупку иномарок.

На массовое мероприятие пришли жители разных возрастов. Все они рассказывают, что собрались потому, что им не безразлична малая Родина. Дубенцы уверены, что их район, где чистый воздух и прекрасная природа, могут загубить полигоном, на который привозят отходы из Московской области.

Местные жители отмечают, что интерес к их проблеме проявляют люди из других городов, но считают, что многим не хватает активной жизненной позиции, что позволило бы увереннее отстаивать свои интересы.

На митинге озвучили, что Тульская область оказалась в числе трёх регионов, проваливших мусорную реформу. Эти регионы были вынуждены вернуть 131 млн рублей федеральных средств, выделенных на создание инфраструктуры обращения с отходами, не сумев потратить ни копейки. Ответственными за это лицами назвали председателя регионального правительства Валерия Шерина, министра природных ресурсов и экологии Юрия Панфилова и главу комитета по тарифам Дмитрия Васина, не сумевших подготовить документацию.

Губернатора Тульской области призвали тщательнее разобраться в работе его подчинённых.

«Если хочется за всё это отвечать, то придётся отвечать. А если они подставляют, то сколько времени можно уже подставлять», — озвучили на мероприятии.

В резолюции митинга участники потребовали прекратить ввоз мусорных отходов из Москвы и Московской области и закрыть полигон. Резолюцию направят президенту РФ, премьер-министру РФ, генпрокурору РФ, председателю Госдумы, губернатору Тульской области, прокурору Тульской области, главе администрации Дубенского района и др.