Депутату-туляку, из-за которого начался международный скандал, запретили въезд в Грузию

Власти Грузии не впустят в страну президента Межпарламентской ассамблеи православия, депутата Госдумы, туляка Сергея Гаврилова, если он вновь решит посетить республику.



Об этом заявил глава МВД Грузии Георгий Гахария на брифинге после завершения заседания правительства, сообщает ТАСС.

«Если российский депутат Сергей Гаврилов вновь решит приехать в Грузию, мы его не впустим в страну», — цитирует Гахарию грузинская телекомпания Imedi.

Гаврилов оказался в эпицентре скандала после того, как 20 июня открыл сессию МАП в зале пленарных заседаний парламента Грузии, сидя в кресле спикера законодательного органа.

В тот же день люди вышли на акцию протеста в Тбилиси, которая завершилась попыткой штурма здания парламента и разгоном митингующих. В общей сложности пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На следующий день спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку.

Митинги продолжаются по сей день. Единственное требование участников акции — отставка главы МВД Георгия Гахарии.