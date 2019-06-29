В Новомосковске рабочая группа по контролю за мусорной реформой несколько месяцев ждёт встречи с профильными министрами

Рабочая группа по контролю за обращением с твёрдыми коммунальными отходами, созданная из общественников по инициативе главы Новомосковска Алексея Бирюлина, не может добиться встречи с профильными министрами.



Активистам несколько раз отказывали в предоставлении большого помещения для отчёта перед местными жителями о проведённом контроле, а сейчас группу предлагают расформировать. Об этом представители рабочей группы рассказали в обращении к новомосковцам, в котором призвали земляков поддержать их.

«30 января 2019 г. на волне народного возмущения в Новомосковске была создана рабочая группа из активных граждан по обращению с ТКО (главой администрации Бирюлиным А. А.), которая на удивление оказалась действительно рабочей.

Группа решила провести отчетное собрание с приглашением жителей города, администрации и представителей ООО»МСК-НТ". Цель — рассказать гражданам о проделанной за четыре месяца работе и результатах, озвучить вопросы, на которые нам не дают ответы руководители администрации города, ООО"МСК-НТ", министерства экологии, ЖКХ, комитета по тарифам Тульской области.

Однако, администрация для проведения собрания количеством 400 человек предложила комнату 40 м. Конструктивного диалога не получилось, и рабочая группа решила провести митинг. В проведении митинга отказывали несколько раз под надуманными предлогами. В третий раз все-таки согласовали, однако перенесли место, а время сократили на один час. Отметим, разослали по УК директиву срывать объявления о митинге, заклеили весь город приглашениями на празднования Дня России, организовали бесплатный медосмотр, раздачу вещей и солдатской каши. Даже использовали ограждение площадки для митинга и вход через рамку.

Несмотря на это, жителей пришло много. Присутствовали и провокаторы, которые на камеру давали интервью о том, что им предлагали деньги за участие в митинге, возмущались самим митингом, и были довольные мусорной реформой. На митинг также приехали представители других городов: Кимовск, Донской, Тула, Узловая, Дубна, где мусорный протест также не ослабевает и люди по-прежнему не понимают, в чем все же состоит эта реформа, кроме резкого увеличения платы.

Рабочая группа рассказала жителям о результатах работы:

— ООО «МСК-НТ» договора с жителями не заключила,

— Раздельный сбор отсутствует;

— Норматив не рассчитывался;

— Контейнерные площадки не готовы;

— По данным генерального прокурора, управление Роспотребнадзора выдавало лицензии на обращение с ТКО при отсутствии необходимых документов;

— Счетная палата РФ признала, что мусорная реформа в Тульской области провалилась;

— Разрушается городская служба по вывозу мусора;

— Тариф не обоснован.

После митинга рабочая группа обратилась в администрацию о предоставлении помещения для очередного собрания 21 июня, и получила отказ: «предоставление помещения для заседания рабочей группы по обращению с ТКО на территории муниципального образования г. Новомосковск не предоставляется возможным». Обратились к главе администрации Бирюлину А. А., он нас не принял, посоветовал записаться на личный прием согласно графику.

Обратились к заместителю главы администрации Тарасовой Н. Н., она разъяснила: «Группа провела отчетный митинг и ее работа закончена. Обычно рабочая группа работает месяц и после отчета прекращает работу, а вы уже 4 месяца работаете! Регистрируйте общественную организацию, платите комуналку и собирайтесь». Мы объяснили, что работа не закончена, еще не встретились с представителями министерства экологии, ЖКХ, комитета по тарифам. Тарасова Н. Н ответила, что представители министерств, может, вообще не захотят к вам приехать, обязать мы их не можем!

Отметим, что представителя министерства экологии Панфилова мы ждем уже около двух месяцев! На прошедшей встрече на вопросы рабочей группы представитель министерства экологии Тульской области не дал ответов по существу, а посоветовал прочитать в интернете, посмотреть там, и на наши выводы отметил, что мы думаем так, как нам хочется.

Подали вторично заявление по вопросу предоставления помещения для собрания рабочей группы. В очередной раз получили отказ. Нам предложили регистрировать рабочую группу как общественную организацию. Для этого необходимы: устав, бухгалтерский отчет, оплата коммунальных расходов, а у нас в группе пенсионеры и родители малолетних детей. Где нам брать деньги? Предлагаем администрации ответить по существу: согласно каким нормам, правилам, актам, законам решают закрыть рабочую группу.

Митинг имел такой успех, а работа группы такой отклик у жителей, что теперь Администрация ломает голову, как Рабочую группу закрыть. Перестала предоставлять помещение в нарушение всех законов и Конституции, с формулировкой «не предоставляется возможным». Благо, что просыпающееся гражданское общество теперь больше знает о своих правах и возможностях! Просим жителей поддержать рабочую группу!" — говорится в обращении.