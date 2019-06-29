Спасибо Крыгину за это

В Туле летний дождь — как снег зимой: он всегда неожидан.



Ливневые канализации всегда не готовы, как результат — центральные улицы затапливает, а транспорт вынужден двигаться вплавь.

По данным горадминистрации, в Туле всего 120 км ливневой канализации, на которой расположены более 2,5 тысяч смотровых и дождеприёмных колодцев. В целом, по мнению чиновников из местной администрации, со своей работой ливнёвки справляются.

В 2017 году на восстановление ливневой канализации было выделено более 20 млн рублей, в 2018-м более 21 млн рублей потратили на её содержание. Также в прошлом году была куплена каналопромывочная машина.

28 июня замглавы администрации Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин рассказал о работе, проводимой в городе «по недопущению подтоплений на улицах после обильных дождей».

Как отметил он, в 2018 году по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина была проведена работа по осмотру всей ливневой системы города и дефектовке участков, на которых скапливалась вода после обильных дождей. По результатам этих проверок в 2019 году к 1 сентября должны отремонтировать 17 участков ливневой канализации. Контракт на сумму 19 млн рублей заключен с подрядной организацией ООО «ТулаВодосток» (на ремонт 16 участков) и на сумму более 11 млн рублей с ООО «Тандем Строй» (ремонт по улице Коминтерна от Советской до Фрунзе). На 7 объектах работы уже завершены.