Тульское правительство приняло программу борьбы с онкологическими заболеваниями

Правительство Тульской области утвердило программу по борьбе с онкологическими заболеваниями.



Согласно исходным данным, чаще всего жители региона умирают от рака трахеи, бронхов и лёгких, колоректального рака и рака желудка.

В 2017 году от злокачественных новообразований умерло 3862 человека, 592 из них не состояли на учёте в онкологических учреждениях. Стандартизированный показатель смертности за 2017 года составил 118,72, темп снижения за 10 лет – 10,9%.

В числе необходимых мер значатся: первичная профилактика (пропаганда здорового образа жизни, широкое информирование о факторах риска), ранняя диагностика и снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями, развитие амбулаторно-поликлинического звена онкологической службы, реабилитация онкологических пациентов, паллиативная помощь пациентам и другое.

Планируется снизить смертность до 240 случаев на 100 тысяч населения, увеличить удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, выявленными на ранней стадии, снизить одногодичную летальность пациентов со злокачественными новообразованиями до 22%.