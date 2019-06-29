Уцелевший. Дом купца Страхова в Туле пережил разруху и пожар, но сохранять его никто не хочет

В Туле продолжает разрушаться объект культурного наследия регионального значения на пересечении улиц Свободы и Пушкинская.



Деревянный жилой дом с флигелем Н. П. Страхова, XIX—XX веков состоит на государственной охране с 1991 года. 16 марта 2016 года приказом инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия №35 было утверждено охранное обязательство.

Раньше в этом здании жили туляки, но затем его расселили и забросили. С 2014 года памятник находится в плачевном состоянии: выбитые окна и двери, горы мусора внутри.

Тульские краеведы не раз предлагали открыть здесь Музей городского быта и воссоздать обстановку двора большого дома прошлых веков.

В 2017 году здание ушло с молотка. Решением Тульской городской Думы от 21 декабря 2016 года №32/807 его включили в прогнозный план приватизации муниципального имущества. А 18 мая 2017 года на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» состоялся аукцион, который выиграло ООО «Рентал-Ф», с которым 25 мая и был заключён договор купли-продажи №201711/178.

Фирму обязали выполнить работы по сохранению объекта. 16 июня был подписан акт технического состояния объекта культурного наследия и план ремонтно-реставрационных работ и благоустройства его территории №90-17.

С июня 2018 по июнь 2022 года как собственник объекта культурного наследия ООО «Рентал-Ф» должно была выполнить мероприятия по консервации, провести техническое обследование несущих конструкций, разработать проектную документацию, провести ремонтно-реставрационные работы кровли, перекрытий, стен и перегородок, полов, лестниц, оконных и дверных проемов, фасадов, работы по устройству внутренних инженерных сетей, работы по благоустройству территории. Инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия обязалась осуществлять государственный надзор за ходом выполнения ремонтно-реставрационных работ в порядке, установленном №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».

А спустя год объект культурного наследия частично сгорел. В доме обрушилась кровля и полностью выгорели комнаты второго этажа.

Интересно, что в отношении ООО «Рентал-Ф» в 2014 году возбуждали административное дело по статье 7.1 КоАП РФ — фирма захватила землю на улице Свободы под боком у областного Следственного комитета. В октябре 2013 года компании было выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома высотой 10-15 этажей с подземной парковкой и торгово-офисными помещениями на первом этаже. Однако в процессе возведения многоэтажки застройщики покусились и на часть чужого участка. За это пришлось заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Что касается пожара в Доме купца Страхова, руководитель инспекции по госохране объектов культурного наследия Денис Горецкий заявил, что будет установлена мера ответственности ООО «Рентал-Ф», после чего реставрация всё же состоится.

Сейчас объект культурного наследия по-прежнему никому не нужен. Фотографии нынешнего состояния исторического здания опубликовала в фейсбуке тульский краевед Елена Платонова.











