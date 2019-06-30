В 30 регионах России оплата за услуги ЖКХ превышает общероссийские показатели

Рейтинг регионов России по стоимости услуг ЖКХ на человека составила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.



Больше всего на услуги ЖКХ тратят в Магаданской области: 42 132 рубля в год. Камчатский край – 41 041 рубль в год, далее в порядке убывания следуют Мурманская область, Чукотский автономный округ и Московская область. Всего в России 30 регионов с показателями выше среднестатистических.

Минимум по коммуналке заплатили жители Дагестана (5 487 рублей в год). Небольшие платежи в Тыве и Ингушетии.

В период с 2017 до 2018 года цены на коммуналку выросли на 5,3% и составили 17 936 рублей.

Как отмечает председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова, низкие цены на коммуналку приходятся на регионы с низким доходом населения, больше люди платить всё равно не смогут.

Напомним, с 1 июля в Тульской области тарифы ЖКХ вырастут на 3,5% — сильнее, чем в большинстве регионов России.

В подавляющем большинстве субъектов оплата подорожает в среднем на 2,5%. Во всех областях, граничащих с Подмосковьем, тарифы увеличатся на 2%. Исключением станет лишь Тульская область. При этом в Ленинградской области, расположенной как и Московская, вокруг города федерального значения, коммуналка поднимется только на 2%.

Наиболее сильно коммуналка подорожает в Москве (+4,8%), Санкт-Петербурге (+4,5%), Кабардино-Балкарии (+4%), Дагестане (+3,8%) и Московской области (+3,6%). При этом не учтены повышающиеся с середины лета тарифы на электричество и газ.