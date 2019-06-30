Обездоленные. Кто в Туле зарабатывает на долгостроях?

Воруй побольше денег и вывози в офшоры — один из важных принципов, действующих в экономике современной России.



«Строительство в этом смысле является мультипликатором. Первый раз кто-то получает деньги при выделении элитных участков под точечную застройку или застройку в выгодном месте, затем на этапе согласования, подвода коммуникаций, экономии на оплате рабочей силы из числа мигрантов, продажи квартир городу для очередников, банкротство и вывод денег в офшор, выбор компании для достройки объектов...», — рассказывает тульский активист Никита Баринов.

Ему написали пострадавшие дольщики дома №12 в Первом Юго-Восточном микрорайоне (ранее микрорайон хотели назвать «Тульская Ривьера»), которые несколько лет ждут своих квартир.

«Мы заключили договор с компанией „Фаворит“. Я взяла ипотеку в банке, аккредитовавшем данного застройщика. С 2017 года ситуация с домом не изменилась, застеклили два этажа — и всё. Мы свои обязательства перед банком выполнили, перед застройщиком выполнили, а квартиры свои получить до сих пор не можем. Мы вынуждены снимать квартиры, переплачивать проценты банку. Достучаться до государства, добиться поддержки мы не можем. Помогите нам хоть кто-нибудь. Мы хотим, чтобы наши права были соблюдены по всем пунктам», — рассказывает дольщица Анна Сандрюкова.

Всего от строительной компании «Фаворит» пострадали жители 11 домов в Первом Юго-Восточном микрорайоне и 2 домов в ЖК «Времена года». Туляки не могут получить 859 квартир.

СК «Фаворит» действует с 2015 года и за три года поучаствовала в четырёх арбитражных процессах, три раза — в качестве ответчика. В 2018 году общая сумма исковых требований к организации составляла 56,7 млн рублей. Возглавляет СК «Фаворит» Дмитрий Никифоров, в числе учредителей помимо него значатся Аркадий Никифоров и Александр Напалков. Дмитрий и Аркадий Никифоровы учредили также ООО «Времена года» (с 13 июня 2019 года ликвидировано).

Строительство в Первом Юго-Восточном ведётся с 2015 года, по некоторым домам сроки переносились уже более пяти раз. Изначально все работы планировалось закончить к июню 2017 года. Сейчас фирма находится в предбанкротном состоянии и не способна самостоятельно завершить строительство.

Летом прошлого года губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично встречался с гендиректором СК «Фаворит» Аркадием Никифоровым и представителями инициативной группы дольщиков. Тогда Никифоров сообщил, что дом №12 – проблемный, его сдача планировалась на 31 марта, но перенесена на октябрь 2018 года. Ещё один дом планируется к сдаче в 2019 году, также организован центр работы с дольщиками.

Дюмин рассказывал, что застройщик обозначил одну из ключевых причин затягивания сроков сдачи объекта – отсутствие внешних инженерных сетей. Тогда глава региона поручил министру строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноре Шевченко организовать совещание с ресурсоснабжающими организациями об обеспечении объектов строительства инженерными сетями. На встрече он подчёркивал, что президент России Владимир Путин поставил главам регионов задачу не допускать нарушения прав дольщиков, поэтому все объекты долевого строительства правительство области ведёт практически в ручном режиме.

«Мы попали в ужасную ситуацию. Конкретно я снимаю квартиру уже пять лет половину срока мы ждёт квартиру в доме, который в ближайшее время точно не сдадут. Мы многократно писали обращения губернатору, обращались на „горячую линию“ с Владимиром Путиным. Тем не менее, ситуация остаётся прежней», — рассказывает сегодня дольщица дома №12 в Первом Юго-Восточном микрорайоне Ксения Новикова.

Как было озвучено на заседании 13 июня 2019 года губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, на данный момент дольщики ждут около 1200 квартир — это не только ЖК «Времена года» и Первый Юго-Восточный микрорайон, но и ЖК «Северная Мыза».

Восемь домов «Северной Мызы» сейчас находятся в различной степени готовности: в одном из них возведены фундамент и первый этаж, для двух других только расчищены площадки, строительство остальных пяти домов даже не начато. При этом три дома планировалось сдать в конце 2018 года, один дом в июне 2019-го, остальные четыре – в июне 2020-го.

26 апреля 2019 года было подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области, инвестором по достройке ПАО «МТС-банк» и застройщиком ООО СК «МЫ-ЗА». Новые сроки: декабрь 2019 года, декабрь 2020-го и июль 2021-го. При этом сообщается, что ООО СК «МЫ-ЗА», помимо завершения строительства восьми проблемных домов, предполагает на собственные инвестиции построить ещё порядка 250 тысяч кв. м жилья.

Шесть ЖК «Времена года» и два дома Первого Юго-Восточного микрорайона должны достроить в рамках процедуры банкротства ООО «СК Фаворит» при участии Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Кроме того, по факту хищения денежных средств дольщиков возбуждено и расследуется уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры. Ранее с горем пополам через прокуратуру решился вопрос с жилым комплексом «Вертикаль».

«Сейчас мы получаем ответы — ждите, пока пройдёт процедура банкротства, пока фонд выделит деньги. Сколько времени на это уйдёт — никто точно сказать не может, никакой конкретики нет. Мы очень просим помочь нашу администрацию достроить дом, чтобы все семьи могли заехать и начать жить», — говорит Ксения Новикова.

Пять домов ЖК «Времена года» обещают достроить до 1 октября 2019 года за счёт средств инвестора ООО «Специализированный достройщик „Фамилия“».

ООО «Специализированный достройщик „Фамилия“», возглавляет которое некий Андрей Дерксен. Фирма зарегистрировалась только в феврале 2019 года, уставной капитал составляет 10 тысяч рублей, а в организации всего один сотрудник. Сам Дерксен с 2016 году занимался розничной торговлей цветами, удобрениями и кормов для домашних животных в Рязани. Налоговая нашла у его фирмы ООО «Стэндарт Констракшн» сведения о недостоверном адресе, после чего юрлицо ликвидировалось.

«За Дерксена я не волнуюсь, может это какой-нибудь Чепига замаскированный, у которого всё хорошо, друзья в погонах, секретные награды. Я больше волнуюсь за вторую сторону в переговорах — Шерин, Шевченко. Эти же все люди были тогда, когда вся эта ситуация со строительством только завязывалась. Когда этим непонятным застройщикам элитные участки раздали, когда надо был их контролировать, следить за рынком. Но сейчас те же самые люди у нашего губернатора занимаются разруливанием этой ситуации...», — говорит Баринов.