Бывший зам «Тульской топливно-энергетической компании» отсудил миллионный долг по зарплате

Бывший заместитель гендиректора «Тульской топливно-энергетической компании» Вахид Атамазов отсудил долг по зарплате в размере 1,3 млн рублей.



Мужчина был уволен в связи с сокращением штата. Его ежемесячный оклад составлял 85 тысяч рублей. Став врио руководителя, он повысил оклад до 150 тысяч.

Как установил суд, законных прав на это должностное лицо не имело. Согласно уставу ОАО «ТТЭК», первое лицо компании не наделено полномочиями по увеличению размера собственного денежного довольствия и внесению изменений в штатное расписание.

Тем не менее, претензии Атамазова частично сочли обоснованными. Ему присудили выплату в размере 1,3 миллиона рублей, покрывающую задолженность по заработной плате, а также включающую компенсацию и государственную пошлину. Атамазов решил добиться большего и направил апелляционную жалобу, но суд оставил постановление без изменений.

«Тульская топливная энергетическая компания» находится в стадии банкротства. На конец 2018 года кредиторская задолженность составляла 248 млн рублей, долги по зарплате – более 21 млн.