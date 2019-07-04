Тулу с Брянском свяжут рельсовые автобусы?

На подмосковном заводе «Метровагонмаш», входящем в состав «Трансмашхолдинга», разработали модель ультрасовременного рельсового автобуса.



В рамках контракта ЦППК должны изготовить 23 рельсовых автобуса новой конструкции: 17 двухвагонных составов в августе-ноябре 2019 года, и ещё 6 – в трёхвагонном исполнении до конца мая 2020 года.

Как рассказал директор предприятия Александр Лошманов в эфире «Радио 1», срок службы подвижного состава рельсового автобуса увеличен в 1,5 раза, а скорость выросла на 20%. Интерьер новых автобусов продумывало ведущее дизайнерское бюро Италии.

«Рельсовый автобус – это обозначение состава, используемого на малодеятельных дорогах. Фактически, это дизельный поезд. Такие автобусы мы производим с 1997 года. И вот сейчас у нас есть новинка – это разработка отечественных конструкторов. Там обновлены все системы – и система управления поездом, и систему управления тормозами, и система безопасности и обеспечения микроклимата. Салоны оборудованы обеззараживателями воздуха. Кроме того, новый состав – это полностью безбарьерная среда, там могут ездить люди с ограниченными возможностями здоровья», – отметил он.

Использовать новые составы начнут в ближайшее время. Первую партию отправят в Брянскую область. Ожидается, что новые автобусы будут курсировать в Калужской и Тульской областях.

«Все испытания прошли с положительным результатом, мы ждём получения сертификата и в ближайший месяц начнём передавать поезда нашему заказчику. Получателями станут жители Брянской области. То есть там рельсовые автобусы будут базироваться, а их маршруты соединят и Брянскую область, и Калужскую, и Тульскую. И есть вариант, что и в Московскую область они будут ходить», – пояснил Лошманов.