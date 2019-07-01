Регионы урезали расходы на окружающую среду и стали больше тратить на пиар

В начале 2019 года российские регионы резко снизили расходы на охрану окружающей среды. Они упали почти на 20%, пишут «Известия» со ссылкой на «Мониторинг экономической ситуации», подготовленный экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.



Расходы на окружающую среду оказались единственной статьёй расходов, которую урезали регионы. Бюджеты других расходов выросли. Наибольшими темпами регионы нарастили траты на коммунальное хозяйство (+27,9%), средства массовой информации (+24,5%) и поддержку экономики (+14,4%).

По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что регионы сменили приоритеты бюджетной политики регионов, а также направили основные денежные потоки на реализацию нацпроектов.

Гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов допустил, что расходы на экологию теперь взяли на себя «внешние» игроки, в том числе «мусорные операторы», которые организуют сбор, переработку и утилизацию отходов.

В докладе отмечается, что в регионах сохранилась тенденция относительно высоких темпов роста доходов и более низких темпов роста расходов бюджетов.

Эксперт Александр Колотов подчеркивает, что усилия региональных властей направлены не на решение вопросов охраны окружающей среды, а на правильное их освещение. Если власти регионов тратят на СМИ больше, чем на экологию — это безошибочный признак того, что экологические проблемы они рассматривают, прежде всего, как пиар-проблемы.