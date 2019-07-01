Трём начальникам полиции внесли представления за незаконное изъятие тиража «Тульской правды»

Генпрокуратура провела проверку по факту изъятия сотрудниками полиции в Тульской области тиража газеты коммунистов «Тульская правда».



С 8 по 10 мая, а также 20 мая в Туле полицейские задерживали распространителей издания и изымали у них экземпляры газеты — всего около 10 тысяч.

Как установила прокуратура, правоохранители проверяли сообщения о распространении изданий, возможно, содержащих публикации экстремистской направленности. В отношении людей, раздающих газеты, были вынесены постановление о возбуждении административных дел по статье 20.29 КоАП РФ.

Вместе с тем «Тульская правда» и опубликованные в ней материалы не включены в федеральный список экстремистских материалов, что является обязательным для возбуждения дела по статье 20.29 КоАП РФ. В связи с этим начальникам УМВД по Туле и отдела полиции «Зареченский» внесены представления.

28 мая в Новомосковске был изъят тираж «Тульской правды», который везли из типографии. Прокурорская проверка показала, что полицейские таким образом отрабатывали сигнал о перевозке экстремистской литературы и проверяли наличие признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Было изъято 95 тысяч экземпляров газеты, в настоящее время проводится лингвистическое исследование.

Учитывая, что проверка по анонимным заявлениям организована при отсутствии достаточных оснований, начальнику ОМВД по Новомосковску внесено представление.

Также жалобы редакции газеты «Тульская правда» на незаконные действия сотрудников полиции направлены в управление Следственного комитета.



